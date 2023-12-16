هاشتاج «الشيخ نواف الأحمد الصباح» يتصدر بحث «إكس»: «أبكيتنا برحيلك»

أفجعت وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، العالم العربي وذلك بعد إعلان الديوان الملكي الكويتي قبل قليل، وفاته عن عمر ناهز 86 عامًا، وقبل إعلان وفاته وبمجرد قطع التلفزيون الكويتي بث برامجه تصدر هاشتاج الشيخ نواف الأحمد الصباح تريند موقع التدوينات القصيرة X (تويتر سابقا).

وفاة أمير الكويت

عشرات المغردون عبروا عن حزنهم لوفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، بينهم القارئ والمنشد الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي، الذي نعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة قائلة: «أميرنا في ذمة اللهاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس».

«أبكيتني حيا وأبكيتني ميتا يا أبو فصيل.. أشهد الله أنه أبو الأيتام والمساكين والداعم الخيري الأول لأعمالنا الخيرية في دول العالم اللهم اجعله من اهل الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب»، كان تعليق الرحالة الكويتي الشهير محمد الميموني، على وفاة أمير الكويت.

الشيخ نواف الأحمد الصباح

فهد الزهيري نعى الشيخ نواف الأحمد الصباح، بكلمات مؤثرة إذ قال: «كان أمير التواضع ومن أهل المساجد ومعروف بحبه للقرآن وأهله اسأل الله ان يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته».

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري، وفاة أمير الكويت، قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».