عاجل.. أول تعليق من الشيخ مشاري راشد العفاسي بعد وفاة أمير الكويت

نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد وفاته صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتب الشيخ مشاري راشد، عبر منصة «إكس»: «أميرنا في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

أميرنا في ذمة الله

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/GNNF54TTul — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) December 16, 2023

وزير شؤون الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري، وفاة أمير الكويت، قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».