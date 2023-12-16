عاجل.. أول تعليق من الشيخ مشاري راشد العفاسي بعد وفاة أمير الكويت
كتب:
محمد عبدالعزيز
12:08 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت
نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد وفاته صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.
وكتب الشيخ مشاري راشد، عبر منصة «إكس»: «أميرنا في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».
أميرنا في ذمة الله— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) December 16, 2023
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/GNNF54TTul
وزير شؤون الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري، وفاة أمير الكويت، قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».