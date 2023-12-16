3 أشياء أوصى بها أمير الكويت قبل رحيله

رسالة إنسانية سامية، للشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 83 عاماً، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو متداول على منصة «إكس» تويتر سابقًا، حيث سُئل الشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت، عن مَن يضعف أمامه.

رحمه الله رحمة واسعة وغفر له واسكنه فسيح جناته.#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/OwjuM3wiS0 — نـانـا ‏ صلّوا على النبي ﷺ (@3Nanav) December 16, 2023

رد الشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت على التساؤل، قائلاً: «أضعف أمام الله سبحانه وتعالى، وعندما أفقد عزيز لديّ أو أرى شيخا كبيرا يطلب المساعدة في أي شيء، أو أمام طفل مريض يتألم ما نعرف مما يعاني».

وأضاف: «هذا أنا اللي ما أطيقه الحقيقة بضعف أمامه.. وأسعى إلى أن يرضى الناس عليّ، والحمد الله والشكر لله لكن هو اللي اتمناه رضا الله علي ورضا الناس الحقيقي».

ووجه رسالة للأمة، قائلًا: «أتمنى أن يتمسكوا بمبادئ ديننا الحنيف الذي يحض على مكارم الأخلاق وأن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك».