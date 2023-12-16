«الوفد» ينعى نواف الأحمد أمير الكويت: مواقف خالدة في خدمة العالم العربي

نعى الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت.

خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي

وأثنى رئيس الوفد على مواقف الفقيد في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي خلال فترة حكمه.

حزب الوفد ينعى نواف الجابر الأحمد الصباح

وتقدم الدكتور عبد السند يمامة ولجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري نيابة عن جميع أبناء حزب الوفد لدولة الكويت الشقيقة شعبًا وحكومة بخالص التعازي والمواساة في الفقيد ويدعو الله أن يسكنه فسيح الجنات.

وأعلن التليفزيون الكويتي اليوم في بيان للديوان الأميري، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك بعد مروره بوعكة صحية ألمت به منذ فترة.