رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الوفد» ينعى نواف الأحمد أمير الكويت: مواقف خالدة في خدمة العالم العربي

كتب:

محمد أيمن سالم
12:43 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير دولة الكويت

أمير دولة الكويت

نعى الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت.

خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي

وأثنى رئيس الوفد على مواقف الفقيد في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي خلال فترة حكمه.

حزب الوفد ينعى نواف الجابر الأحمد الصباح

وتقدم الدكتور عبد السند يمامة ولجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري نيابة عن جميع أبناء حزب الوفد لدولة الكويت الشقيقة شعبًا وحكومة بخالص التعازي والمواساة في الفقيد ويدعو الله أن يسكنه فسيح الجنات.

وأعلن التليفزيون الكويتي اليوم في بيان للديوان الأميري، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك بعد مروره بوعكة صحية ألمت به منذ فترة.

اقرأ المزيد:

مصطفى الفقي: مشاركة عبد السند يمامة في الانتخابات خطوة مهمة لحزب الوفد

«حملة عبد السند يمامة»: المشاركة بالانتخابات ساهمت في زيادة شعبية حزب الوفد

«الوفد»: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بالانتخابات الرئاسية

«الوفد»: إجماع من التيارات السياسية بما فيها المعارضة على نزاهة الانتخابات الرئاسية
بقلم محمد أيمن سالم