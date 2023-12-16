«عربية النواب» تنعى أمير الكويت: قدم الكثير لأبناء وطنه وأمته

نعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية اليوم.

وتوجه النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي الشقيق، والأمة العربية، بعد وفاة أحد أهم قادتها، مشيرا إلى أنه قدم الكثير والكثير لأبناء وطنه وأمته العربية.

وفاة أمير الكويت

وأوضح أباظة، أنه في عهد الأمير الراحل، شهدت العلاقات المصرية الكويتية المزيد من الترابط على كل المستويات، لاسيما على مستوى التنسيق في كل القضايا ذات الأولولية والاهتمام المشترك.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في بيان: «الأمير الراحل لم يدخر جهدا من أجل مصلحة بلاده وإعلاء شأنها، فضلا عن جهوده من أجل الوطن العربية، والعلاقات بين مصر والكويت مثال يحتذى به، وتؤكد على متانة الراوبط بين البلدين».