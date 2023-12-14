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انتخابات المصريين بالداخل

بايدن: تحقيق مجلس النواب حيلة سياسية لا أساس لها

كتب:

عمرو حسني وشريف سليمان
02:09 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
جو بايدن

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التحقيق الذي يجريه مجلس النواب حيلة سياسية لا أساس لها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي

وأعلنت وكالة «فرانس برس»، الفرنسية عن موافقة مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل ممارسة تجارية غير مشروعة لابنه هانتر في الوقت الذي يعتقد حلفاء بايدن أن هذه الاتهامات ليست حقيقية.

تشتيت جهود بايدن

وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أن الحكم محكوم عليه بالفشل شبه المؤكد ولكن سيعمل الأمر الحالي على تشتيت جهود بايدن للفوز بفترة ثانية في انتخابات الرئاسة التي سيتم إقامتها في نوفمبر 2024.

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