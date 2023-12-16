«التنمية الثقافية» ينظم مائدة مستديرة حول أعمال نجيب محفوظ.. «الأحفاد يحكون»

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مائدة مستديرة بعنوان «أحفاد نجيب محفوظ يحكون»، وذلك غدا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمتحف نجيب محفوظ خلف الجامع الأزهر.

ويشارك في المائدة المستديرة لفيف من الكتاب، وهم ضحى عاصي وأسامة السعيد وصبحي موسى، وعمرو العادلي ومنى الشيمي.

نجيب محفوظ

ويقع متحف نجيب محفوظ خلف الجامع الأزهر، ويقع في ثلاثة طوابق، مخصص منها طابقين للمقتنيات ومكتبة نجيب محفوظ.

ونشر «محفوظ» أول أعماله له وهي «عبث الأقدار» أو «حكمة خوفو» كما سميت فيما بعد في عام 1939، ثم نشر روايتي «كفاح طيبة» و«رادوبيس» لتمثل أول ثلاث روايات له ثلاثية تاريخية تدور في زمن الفراعنة.

ثم اتبع «محفوظ» الخط الواقعي في معظم كتاباته منذ عام 1945 والتي كانت تهتم بتصوير المجتمع المصرى، وتجلى ذلك في روايات مثل «القاهرة الجديدة، وخان الخليلي، وزقاق المدق، وبداية ونهاية، والثلاثية المكونه من بين القصرين، و، قصر الشوق والسكرية».

وحصل نجيب محفوظ على عديد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر، وتوجت بجائزة نوبل في الأدب عام 1988.