النائبة ضحى عاصي: «متفائلة بالحوار الوطني.. وننتظر الكثير من لجنة الثقافة»

قالت الروائية ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنها تنتظر الكثير من لجنة الثقافة التي تندرج تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مشيدة بالاختيارات التي تمت، فيما يخص مقرر ومقرر مساعد اللجنة، مشيرة إلى أن مقرري اللجنة لديهم تاريخ طويل وكبير من العمل الثقافي بشكل عام، ما يساعد في خروج هذه اللجنة بصورة جيدة.

أبرز الموضوعات

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن أهمية ملف الثقافة والهوية الوطنية، جعلته أحد أبرز الموضوعات المنتظرة داخل الحوار الوطني، ومن أكثر الملفات التي يمكن للحوار الوطني أن يخرج منه بنتائج ملموسة وجيدة وقابلة للتنفيذ بشكل سريع على أرض الواقع.

تفاؤل كبير

قدر كبير من التفاؤل لدى النائبة ضحى عاصي، بما ستؤول إليه الأيام القادمة داخل لجان الحوار الوطني بشكل عام، وداخل لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشكل خاص، مشيرة إلى أن اختلاف الرؤى ووجهات النظر الموجود داخل الحوار الوطني هو شيء إيجابي إلى حد كبير، ما يمكن من خلاله الخروج بأفكار جيدة قائمة على النقد والتحليل، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع، ليكون الحوار في النهاية قد خرج بصورة تليق بمصر، سواء فيما يخص الملف الثقافي، أو غيره من الملفات الأخرى والكثيرة المقرر مناقشتها داخل لجان ومحاور الحوار المختلفة.