كيف دفع أمير الكويت الراحل مؤسسات الدولة للنهوض بفئة الشباب؟

يعيش العالم العربي حالة من الحزن، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وإعلان التلفزيون الكويتي قطع الإرسال وبث آيات من القرآن الكريم، حزنًا على رحيله.

وقد كان للشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، العديد من المواقف، خلال فترة حكمه، إذ كان يهتم بجميع فئات الشعب، خاصة الشباب، فقد وجه مؤسسات الدولة إلى تأهيلهم بمختلف الوسائل العلمية المتطورة، حتى يتواكبوا مع التطورات التقنية المختلفة، ويكونوا على أتم استعداد للتعامل مع هذه التطورات، ما كان سببًا في النهوض بالشباب بشكل كبير، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح حرص على الاهتمام بالشباب وتنميتهم

كان الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، حريصًا على الاهتمام بالشباب وتنميتهم، لأنهم مستقبل الدولة، وهو ما جعل الكويت في المرتبة الأولى عربياً والـ 27 عالمياً، بمؤشر تنمية الشباب لعام 2021 من أصل 181 دولة.

تولى الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم عام 2020

تولَّى الأمير الراحل منصب ولي عهد دولة الكويت، في 20 فبراير عام 2006، وظل في ذلك المنصب حتى تولّيه مقاليد الحكم في عام 2020.