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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس مجلس النواب ينعى أمير دولة الكويت: خالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء

كتب:

حسام أبو غزالة
01:09 م | السبت 16 ديسمبر 2023
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، سائلاً المولي - عز وجل – أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

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بقلم حسام أبو غزالة