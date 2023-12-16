«العربي الناصري» يرفض قبول اعتذار مصطفى الفقي عن تصريحاته بشأن عبدالناصر

رفض الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، اعتذار الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزعم خلالها تناول ناصر لـ «مشروبات روحية» في أعقاب هزيمة 67، بمنزل الرئيس الراحل السادات.

رفض اعتذار مصطفى الفقي

وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اندهشت من التصريحات التي أدلى بها الفقي، ولا يمكن قبول اعتذار مصطفى الفقي إلا بعد كشف الأسباب التي جعلته يتحدث بهذا الشكل غير اللائق عن ناصر».

تصريحات مصطفى الفقي

وتابع أبو العلا: يجب أن يُعلن الدكتور مصطفى الفقي أمام الجميع كواليس تلك التصريحات، فهل كان مريضا وقتها أم أنّ السبب هو تقدم السن حتى نستطيع أن نقبل اعتذاره، موضحًا: «من الغريب أن يدلي الفقي بتلك التصريحات فهو حتى لم يكن من المقربين من عبد الناصر في تلك الفترة حتى يكون في كلامه شيء من الصدق».

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن المخابرات الأمريكية أعلنت خلال عهد عبد الناصر، أنّها لم تتمكن من الحصول على ما يدين الرئيس الراحل سواء على مستوى قيادته للدولة أو المستوى الشخصي، فكيف لمصطفى الفقي أن يقول مثل هذه الأقاويل ثم يعتذر.