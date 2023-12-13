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انتخابات المصريين بالداخل

«العربي الناصري» يشيد بالمشاركة الفعالة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
07:20 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الحزب العربي الناصري

الحزب العربي الناصري

أشاد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بالمشاركة الفعالة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الحزب، أن المشاركة الكبيرة للشعب المصري في العملية الانتخابية تدل على وعيه الكامل بممارسة الواجب الوطني، ما يعزز تفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري، التي تؤكد تفعيل التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة.

وقدم الحزب الشكر الجزيل إلى الشعب المصري العظيم، الذي أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون.

كما يثمن الحزب الدور الكبير التي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال الشرطة المصرية، ويتقدم لهم بخالص الشكر على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن.

ويؤكد الحزب إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، لتجاوز أي عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

ويجدد الحزب الناصري التزامه بالقيام بواجبه الوطني، والانطلاق بدوره السياسي، لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري الجدير بالمكانة اللائقة التي يستحقها، وتتفق مع العمق الحضاري لمصر وما قدمته للتاريخ الإنساني عبر آلاف السنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.