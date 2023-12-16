محافظ سوهاج يكشف سبب غلق كوبري أخميم لمدة 6 أشهر والطرق البديلة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، سبب غلق كوبري أخميم لمدة 6 أشهر، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة، ويخدم 5 ملايين مواطن، ويعد أقدم كوبري بمحافظة سوهاج.

سبب غلق كوبري أخميم بسوهاج

وقال محافظ سوهاج إن سبب غلق كوبري أخميم يأتي للصيانة العاجلة، حيث تلاحظ ظهور عيوب خطيرة بالطبقة الأسفلتية السطحية بالكوبري، فضلا عن ظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة عليها، لكن الشروخ بدأت تظهر وتنفذ للأسفل، مما يسبب خطرا على حياة المواطنين.

لجنة هندسية لفحص كوبرى أخميم

وأضاف «الفقي»، أنه عقب ظهور شقوق بكوبري أخميم تم على الفور تشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج، لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وتبين خطورة الشقوق والشروخ، فضلا عن وجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية، حيث يتم فتح الكوبري للعبور ثم إعادة غلقة.

موعد غلق كوبري أخميم بسوهاج

وعقب الفحص، أوصت اللجنة بعمل صيانة عاجلة لكوبري أخميم تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، وتم اليوم السبت البدء بها مع وضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح للمواطنين مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه وتشرح سبب غلق كوبري أخميم بسوهاج، مع التوجيه بالعمل 24 ساعة للانتهاء منه في أسرع وقت.

الطرق البديلة بعد غلق كوبري أخميم بسوهاج

وحددت محافظة سوهاج الطرق البديلة بعد غلق كوبري أخميم كالتالي:

- المتجه من الشرق للغرب يمكن أن يسلك الطرق «من صينية أخميم متجها إلى الكوبري العلوي ثم طريق كمين السوهاجية»، و«من طريق كورنيش النيل الشرقي ثم الكوبري العلوي ثم المدينة الطبية».

- المتجه من الغرب للشرق يمكن أن يسلك «طريق كورنيش النيل الغربي ثم طريق المدينة الطبية ثم الكوبري العلوي»، أو «طريق الشهيد متجها إلى الجوازات ثم طريق كمين السوهاجية ثم الكوبري العلوي»، أو طريق «أيسر ترعة نجع حمادي متجها إلى كمين السوهاجية ثم الكوبري العلوي».