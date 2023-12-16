خبير اقتصادي: الدولة تركز على تطوير شركات قطاع الأعمال ماليا وإداريا

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تهتم الفترة الحالية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يعتبر استراتيجي وحيوي.

إفصاح المجال أمام القطاع الخاص

وأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قطاع الأعمال العام يضم العديد من الشركات المملوكة للدولة المصرية والتي من المفترض أن تجلب للدولة أرباحاً سنوية في ظل أن الدولة بدأت في التخارج من بعض الأنشطة خاصة الصناعات غير الأساسية لكي تفصح المجال أمام القطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة والهدف من ذلك تشكيل القطاع الخاص أكثر من 60% بالنسبة للأنشطة الاقتصادية.

أهمية تطوير قطاع الغزل والنسيج

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تركز على تطوير شركات قطاع الأعمال ماليا وإداريًا وتسويقيًا وذلك تبين من خلال الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج الذي يشكل أهمية بالغة للدولة، والذي يهدف إلى وصول صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 100 مليار دولار مما يوفر للدولة مخزون استراتيجي كافي من المواد الخام المطلوبة في الإنتاج.

وأشار «شعيب» إلى أن الدولة تهتم بإعادة زراعة القطن قصير وطويل التيلة وبالتالي تم تدوير شركات قطاع الأعمال التي تعمل داخل محالج الأقطان وصناعة الخيوط والمنسوجات مما يدعم المصنعين لعمل توطين للصناعة المحلية مما يخفف فاتورة الاستراد من الخارج.