«المؤتمر»: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعات الاستراتيجية تدعم المنتج الوطني

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز؛ أبرزها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المنتج الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

التوسع في منح الرخصة الذهبية

وأكد غنيم، في بيان له منذ قليل، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون لها عظيم الأثر أيضا على دعم المنتج المحلي والنهوض بالصناعة المحلية وتعزيز التنافسية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المادة الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

دعم الصناعة الوطنية

وأشاد الخبير الاقتصادي بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت بدعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات الدائمة.

قرارات الرئيس اليوم

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.