رئيس اتحاد الصناعات: مصر تشهد انفراجة كبيرة في توفير السلع الاستراتيجية

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن اجتماع الحكومة اليوم يأتي في إطار التحول المشترك للعمل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل حصول المواطن على السلع الأساسية بشكل يسير، موضحا أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة تعاون معتاد في وقت الأزمات.

الصناعة لم تتوقف عن العمل

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الورزاء في العاصمة الإدارية، أن الصناعة لم تتوقف عن العمل، ولم يستغن أحد عن العمال لأنهم أساس البناء والتنمية.

وأكد أن الدولة المصرية دولة ذات ثقل، وستتجاوز أي أزمة كما تجاوزت المشكلات من قبل، وخلال الفترة المقبلة سنشهد انفراجة في توفير السلع الاستراتيجية.