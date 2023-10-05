الدولة تتجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.. إنجازات 10 سنوات

انتهت الدولة المصرية من اتفاقية توريد 4 ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

توفير العملة الصعبة وإتاحة فرص عمل جديدة

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة تتجه نحو توطين الصناعات وخاصة الاستراتيجية، وجارِ التنسيق مع الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر؛ لتوطين هذه الصناعة، وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة.

إعادة تأهيل وتطوير المحطات

واستكمالًا لتطوير القطارات وعربات الركاب يتم الآن على قدم وساق تطوير محطات السكك الحديدية للارتقاء بمظهرها الحضاري، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال التحسينات، وإعادة تأهيل وتطوير المحطات خلال السنوات السابقة، وقد بلغ عدد المحطات القائمة التي تم تطويرها خلال الفترة (2014- 2023) نحو 246 محطة.

وفيما يتعلق بتطوير المزلقانات التي كانت تعاني من إهمال شديد قبل عام 2014؛ مما نتج عنه الكثير من الحوادث؛ بسبب العشوائية وأخطاء العنصر البشري، تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد 295 مزلقانًا ضمن المرحلة الثالثة من عقد 8 لسنة 2013/2014، خلال الفترة من أبريل 2014 حتى ديسمبر 2021 بتكلفة إجمالية 296 مليون جنيه.