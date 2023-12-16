مصدوم ومنهار.. أول ظهور للمراسل وائل الدحدوح بعد إصابته (فيديو)

كعادته لم يدخر جهدًا أمام وطنه، لم يترك ساحة قتال إلا وتواجد فيها يصوب كاميراته وكأنها سلاح ينقل بها جرائم الإرهاب المُحتل، ويوثق مجازره وإبادته للشعب الفلسطيني، إلا أن الساعات الماضية قلبت سير عمل الصحفي والمراسل وائل الدحدوح، بعدما استهدفه الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجده في خان يونس، ليُصاب على الفور بشظايا جراء قصف بشظايا قذيفة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، ليسقط المراسل أرضًا، في بركة من الدماء.

داخل موقع الاستهداف سقط الصحفي والمراسل وائل الدحدوح، بعد أكثر من شهر من فقدان عائلته على يد الاحتلال أيضًا.

وسرعان ما سقط المراسل رفقة صديقه المصور سامر أبو دقة، الذي كانت إصابته أقوى ولم يتمكن من التحرك، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.

أول ظهور للمراسل وائل الدحدوح بعد إصابته

وفي أول ظهور للمراسل وائل الدحدوح بعد إصابته، ظهر وهو يودع صديقه المصور سامر أبو دقة، بعد استشهاده إثر الإصابة القوية، ويحمل آثار الإصابات موجودة عليه، وعلى ذراعيه، يبكي وينهار بصوتِ كاد يسمعه أهل خان يونس والنازحين إليه، وهو يلقي نظرة الوداع على صديقه الذي استشهد بجانبه.

إصابة وائل الدحدوح

وكانت الصفحة الرسمية لتلفزيون فلسطين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت عبر مقطع فيديو قصير «ريلز»، مساء أمس، عن إصابة وائل الدحدوح بشظايا خلال تغطيته للأحداث في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وظهر وائل الدحدوح ، هو ينزف داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، ونتيجة إصابته بشظايا اخترقت جسده خلال انفجار وقع بالقرب منه.