عاجل.. «فيفا» يوقع غرامات مالية كبيرة ضد الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة

يواجه النادي الأهلي شبح الغرامات المالية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمنظم لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوز «الشياطين الحمر» على اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها السعودية حتى 22 من ديسمبر الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، قررت توقيع غرامات مالية كبيرة ضد الأهلي بسبب الإنذارات ضد اللاعبين في المباراة بالإضافة إلى الشغب الجماهيري.

وتقرر توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 50 ألف فرانك بسبب الإنذارات ضد لاعبي الفريق الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي، منها 20 ألف فرانك بسبب طرد الفرنسي أنتوني موديست، و30 ألف فرانك بسبب حصول 3 لاعبين على بطاقات صفراء وهم: «حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا».

كما ستوقع غرامة مالية كبيرة ضد النادي الأهلي بسبب إشعال جماهيره للشماريخ أثناء المباراة، إذ تنص لائحة البطولة على توقيع غرامة مالية ضد أي نادي تقدم جماهيره على إشعال الشماريخ، وتقدر العقوبة بـ50 فرانك مقابل إشعال الشمروخ الواحد.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية، إذ تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل.