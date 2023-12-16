عاجل.. أزمة قوية في اتحاد جدة يثيرها أحمد حجازي بسبب الأهلي

داخل اللاعب المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، في أزمة قوية بعد مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والتي خسرها الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتتمثل الأزمة، التي أثارها أحمد حجازي بعد سقوط فريقه اتحاد جدة أمام الأهلي، في نشر صحيفة «الرياضية» السعودية تغريدة قالت فيها: «أحمد حجازي لاعب الاتحاد في زيارة لمعسكر الأهلي المصري بعد نهاية المباراة لتهنئة لاعبي فريقه السابق بالفوز».

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا