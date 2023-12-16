عاجل.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي للاعبين بسبب اتحاد جدة

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا استثنائيا بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمس الجمعة، على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وعلم «الوطن سبورت» أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قررت صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز بثلاثة أمام اتحاد جدة والصعود إلى مباراة نصف النهائي.

وتنص لائحة الأهلي على حصول اللاعبين على 70 ألف جنيه حال تخطيهم اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي البطولة، إلا أن الإدارة قررت منح كل لاعب 100 ألف جنيه بعد التألق والظهور في المباراة.

وأبلغ خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، اللاعبين بعد المباراة بقرار مجلس إدارة النادي بزيادة مكافآت المباراة بسبب الإجادة أمام نادي اتحاد جدة.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية، إذ تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل.