خطوات استخراج توكيل من الشهر العقاري.. «عشان تضمن حقك»

يلجأ عدد من المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لعمل العقود والتوكيلات وتوثيقها، لضمان حقوقهم، ولكن قد لا يعرف البعض ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لاستخرج توكيل، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

خطوات عمل توكيل للقضايا

وورد على الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الخطوات الخاصة لعمل توكيل رسمي عام في القضايا، والأوراق التي يحتاجها الشخص، وهي أصل بطاقة الرقم القومي للموكل، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، اسم الوكيل «المحامي» وعنوانه وجنسيته، إيصال دفع رسم التوثيق.

خدمات يقدمها الشهر العقاري

وهناك العديد من الخدمات يُقدمها الشهر العقاري للمواطنين من بينها الآتي:

1- إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

2- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

3- تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

4- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

5- إعطاء الشهادات العقارية.

6- إعداد فهارس المحررات التي تشهر.

7- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.

8- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

9- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.