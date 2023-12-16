العدوان على غزة أهم أعمال الطلبة في ملتقى «إعلام القاهرة»

عقدت كلية الإعلام في جامعة القاهرة، الملتقى الطلابي الأول لقسم العلاقات العامة والإعلام تحت عنوان «للاحترافية مكان قسم العلاقات العامة والإعلان»، والذي استهدف ربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي ومنح فرص أوسع وأرحب لطلاب المراحل المختلفة بالكلية والمنتمين لقسم العلاقات العامة لإبراز مهاراتهم في إعداد مشروعات متميزة تتبنى معالجات إعلامية وإعلانية للعديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري والعربي.

اعلام جامعة القاهرة

وفى بداية الفاعلية رحبت الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيس قسم العلاقات العامة ورئيس الملتقي بالحضور، موضحة الملتقى هو الأول من نوعه في جميع كليات الإعلام المصرية ويهدف لصقل مهارات الطلاب حيث الدعم والتدريب والتوجيه المباشر من أساتذة ومدرسين القسم، ما أدى الى خروج المشروعات بهذه الجودة، وبما يساهم أيضا في تنمية قدرات الطلاب لإمكانية تنفيذ مشروعات تخرج متميزة وقابلة للتنفيذ وقادرة على التأثير وتغيير الاتجاهات نحو القضايا التنموية وتتواكب مع متطلبات سوق العمل الإعلامي.

وعرض الملتقى للعديد من المشروعات المتميزة والثرية وعددهم 32 مشروع على مدار يوم كامل بدأ من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، وكان أبرزها تلك التي تناولت الأساليب المختلفة للتناول الإعلامي للعدوان على غزة والتأثير الإيجابي على الرأي العام العالمي نحو التعاطي مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان، وتم أيضا تناول دور الأنفلونسر باعتبارهم عناصر مؤثرة في دعم القضية لاسيما لدى فئة الشباب، كما قام الطلاب بإعداد وتنفيذ حملات إعلانية لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان وفى الوقت نفسه إعلانات أخرى لتشجيع المنتجات المصرية البديلة.