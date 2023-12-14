جامعة القاهرة تحتل المرتبة 106 عالميا في تبادل المعرفة بتصنيف «QS»

تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف العالمي للاستدامة، الصادر عن مؤسسة QS البريطانية، إذ جاءت في المرتبة 330 عالمياً، والأولى على مستوى مصر، والمرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة في التعاون مع الجامعات العالمية الرائدة في تخصصات المستقبل، كما تفوقت في 3 معايير رئيسية أخرى، وهي الأثر الاجتماعي، والحوكمة، والأثر البيئي.

جامعة القاهرة تتصدر المرتبة 355 عالميًا في معيار الأثر الاجتماعي

كما جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 355 عالميًا في معيار الأثر الاجتماعي، و365 عالميًا في معيار الحوكمة، و400 عالميًا في معيار الأثر البيئي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنَّ الجامعة تركز في استراتيجية تحولها إلى جامعات الجيل الرابع على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأضاف أنَّ جامعة القاهرة أنشأت مكتب الاستدامة عام 2021، بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي