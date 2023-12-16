الملك سلمان وولي عهده ينعيان أمير الكويت: صاحب مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

قال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأميرمحمد بن سلمان، يعزيان عائلة آل صباح بدولة الكويت، والشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إلى تلقي خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الملك سلمان وولي عهده، عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير الكويت، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عاما.