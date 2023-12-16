لحظة إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

ظهر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك المصباح، في مقطع فيديو، لإعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما.

وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت#الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/MQalraLe4S — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) December 16, 2023

وفاة أمير الكويت

وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، عن حزنه وأسفه العميق لوفاة أمير البلاد، مشيرًا إلى أنها خسارة كبيرة للشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية وللشعوب الصديقة في جميع أنحاء العالم.

وولد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو 1937، وتولى قيادة البلاد في 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر، والسادس بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.