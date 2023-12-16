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لحظة إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:34 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ظهر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك المصباح، في مقطع فيديو، لإعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما.

وفاة أمير الكويت

وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، عن حزنه وأسفه العميق لوفاة أمير البلاد، مشيرًا إلى أنها خسارة كبيرة للشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية وللشعوب الصديقة في جميع أنحاء العالم. 

وولد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو 1937، وتولى قيادة البلاد في 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر، والسادس بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. 

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