150 مواطنا يحصلون على شهادات محو الأمية في مصر القديمة

شهد حي مصر القديمة بالقاهرة، تسليم شهادات للناجحين في فصول محو الأمية، إذ تمّ تسليم 150 شهادة بحضور وكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التعليم ومحو الأمية بين المواطنين.

وأكّد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أنَّ هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص التعليم للجميع، وحرصها على رفع مستوى وعي المواطنين وتحسين حياتهم.

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة في مجال محو الأمية، إذ نجحت في خفض نسبة الأمية في مصر من 32.5% عام 2014 إلى 25.8% عام 2022.

وتستهدف الدولة الوصول إلى نسبة أمية 10% بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بتركيب أعمدة إنارة في شارع السبع بنات بعزبة خيرالله، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024.

كما تمّ تمشيط ورفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بالمناطق التالية شارع المنيل، وشارع الروضة والشوارع الجانبية المحيطة بمنطقة السادات بالكورنيش، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.