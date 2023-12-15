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«الإسكان»: نجاح أول اختبار عملي للغرفة المركزية لإدارة الأزمات بالعاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
10:20 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
الإسكان:غرفة الأزمات تنجح فى إدارة إصلاح كسر خط مياه ببرج العرب

الإسكان:غرفة الأزمات تنجح فى إدارة إصلاح كسر خط مياه ببرج العرب

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في أول اختبار عملي لها، والمتمثل في إدارة ومتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، أمس الخميس.

تفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث

وأشار «الجزار» إلى تجهيز وتشغيل الغرفة على أعلى مستوى، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

متابعة أعمال الإصلاح

وأوضح وزير الإسكان، أنه فور حدوث الكسر المفاجئ في خط المياه المغذي لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، تلقت الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة، بلاغًا من غرفة إدارة الأزمات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وعلى الفور تواصلت الغرفة المركزية مع المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، ومسئولي جهاز المدينة المتواجدين بموقع الكسر، لمتابعة أعمال الإصلاح بشكل مباشر.

وزير الإسكان: غرفة الأزمات تنجح في إدارة إصلاح كسر خط مياه ببرج العرب

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، اتخذ على الفور الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث، إذ جرى النشر على مواقع التواصل الاجتماعي لإبلاغ أهالي المدينة بانقطاع المياه بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه المغذي للمدينة، وتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب بأحياء المدينة لتلبية احتياجات السكان لحين انتهاء أعمال الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتشغيل خط مياه آخر لتغذية بعض الأحياء السكنية بالمدينة، وإحضار المعدات والمهام اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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