الفيوم تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على معبد قصر قارون الخميس المقبل

بدأ العد التنازلي على انطلاق الاحتفال بظاهرة فلكية فريدة، وحدثًا عالميًا تشهده محافظة الفيوم كل عام، في أحد المعابد الأثرية المهمة، إذ تستعد لرصد والاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون صباح الخميس المقبل، والذي يستمر لدقائق معدودة فقط، مُعلنًا بدء الانقلاب الشتوي، وانتهاء موسم الصيف رسميًا.

وتنظم منطقة آثار الفيوم، احتفالية بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، برعاية أحمد عيسى وزير الآثار، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتحت إشراف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم.

الاستعداد لاحتفالية تعامد الشمس

وتستعد محافظة الفيوم، لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، بتشكيل لجنة مشتركة من الآثار والسياحة وقوات الأمن، والأجهزة التنفيذية، وذلك استعدادًا لإقامة احتفالية أثناء ظاهرة التعامد، إذ تفقدت اللجنة المعبد والمنطقة المحيطة به، ووضعت خطة الاحتفال.

ظاهرة فريدة ومهمة

وأوضح سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم السابق، في بيان صحفي، إنّه جرى اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون عام 2003، ومنذ ذلك الوقت، تحرص المحافظة على الاحتفال بتلك الظاهرة، وتوليها أهمية كبرى، نظرًا لكونها ظاهرة فريدة ومتميزة، مثلها مثل ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر.

تنشيط حركة السياحة بالمحافظة

وأشار إلى أنّ تنظيم الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، يأتي في إطار جهود المحافظة والآثار، في تنشيط حركة السياحة، وتعريف السياح بالأماكن السياحية والأثرية والبيئية والثقافية التي تحتضنها، إلى جانب الاكتشافات الأثرية الهامة التي أدت إلى زيادة حركة السياحة، وأبرزها افتتاح حجرة الدفن الملكية في هرم سنوسرت الثاني بمنطقة اللاهون.