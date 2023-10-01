قصر قارون وهرم هوارة يستقبلان وفودًا سياحية من ألمانيا وماليزيا

استقبل هرم هوارة، ومعبد قصر قارون، اليوم الأحد، وفودًا سياحية من عدة دول أجنبية، ويعتبر المزاران ضمن أبرز عناصر الجذب السياحي بالفيوم، كما أنهما أعلى إيرادات سياحية بين مناطق الآثار المفتوحة للزيارة بالمحافظة، خصوصًا بعد ذياع صيت ظاهرة تعامد الشمس على قصر قارون والتي يفصلنا عنها نحو شهر ونصف فقط.

وأوضحت نرمين عاطف، مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، إنّ المحافظة تشهد نشاطًا سياحيًا خلال هذه الفترة، خصوصًا مع بدء فصل الخريف، وتتميز الفيوم دون غيرها بطقسها المعتدل والممتع خلال فترتي الخريف والشتاء.

أفواج سياحية ألمانية وماليزية

وأشارت نرمين عاطف، إلى أنّ معبد قصر قارون استقبل عدة أفواج سياحية قادمة من دولتي ألمانيا وماليزيا، مُشيرةً إلى أنّهم أبدوا إعجابهم الشديد بالمعبد والمنطقة الأثرية المحيطة به، فضلًا عن حسن الاستقبال لهم وحفاوة الترحيب بهم، والتنظيم المتميز.

ترويج سياحي للمحافظة

وأضافت نرمين عاطف أنّ إدارة الوعي الأثري تحت إشراف الدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم حرصوا على الترويج السياحي لكافة المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم، لدى الأفواج المختلفة، وذلك بهدف زيادة الوعي السياحي والأثري، وتشجيع السياحة الداخلية.

رواج سياحي غير مسبوق

وشددت نرمين عاطف على أن محافظة الفيوم تشهد انتعاشة سياحية غير مسبوقة، وإقبالا من الوفود السياحية المتنوعة من كافة دول العالم.

وأكدت مدير إدارة الوعي الأثري، إنّ الموسم السياحي الحالي في المناطق الأثرية بالفيوم، حقق طموحات العاملين فيها، بعدما شهدوا تدفقات سياحية تتزايد يومًا تلو الآخر، مُبينةً أنّ أكثر الوفود السياحية كانت من الصين الذين يعرفون بكونهم عشاقًا للسياحة الثقافية والآثار.