عدد الشهداء في غزة يقترب من 19 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 ألفا و987 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى أكثر من 55 ألف مصاب وجريح.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الـ 24 ساعة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان رسمي لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها، 179 شهيدًا و303 مصابين، عدا عن العدد الكبير من الضحايا الذي لم يتسن إحصاؤه تحت الأنقاض وفي الطرقات.

3714 طالبا استشهدوا في قطاع غزة والضفة الغربية

فيما قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 3714 طالبا استشهدوا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، في الـ7 من أكتوبر الماضى.

وأوضحت أن 3679 طالباً، استشهدوا في غزة، مضيفة أن 5429 طالباً أصيبوا بجراح مختلفة جراء الحرب في القطاع، فيما قُتل 209 معلمين، وأصيب 619 آخرون.

كما ذكرت أن 90% من الأبنية المدرسية الحكومية في غزة، حسبما ورد في بيان للوزارة، تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء عمليات القصف، ولا يمكن تشغيل 29% منها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة.

وأوضحت الوزارة أن 133 مدرسة في قطاع غزة تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، مشيرة إلى أن العملية التعليمية في القطاع لا تزال متوقفة تماماً منذ بدء الحرب الإسرائيلية.