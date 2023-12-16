محافظ بورسعيد: تشغيل مصنع إنتاج الأعلاف خلال أعياد النصر

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وهي صناعة سلعة الأعلاف والتي توفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد لموقف الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد، حيث أعلن عن الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

تشغيل مصنع الأعلاف في عيد النصر

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل في إنشاء المصنع، وذلك استعدادا لتشغيله خلال أعياد النصر، موضحا أننا نعمل على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

زيادة الثروة الحيوانية والألبان

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الآلاف من فرص العمل.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين والعاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الصناعية بالمحافظة.