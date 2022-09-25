شعبة الدواجن: مصر تخطط لزيادة إنتاج الأعلاف إلى الضعف

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنّ مصر تزرع مليون فدان ذرة تنتج نحو 3 ملايين طن ذرة سنويًا، بينما يبلغ احتياج مصر من الذرة 15 مليون طن سنويا، فتستورد الدولة ما يقرب من 12 مليون طن ذرة.

وأضاف السيد، أنّ الدولة تخطط خلال السنوات القليلة المقبلة، لزيادة الإنتاج، ليصل إلى ما يقرب من الضعف.

إنتاج مصر من البيض يصل إلى نحو 13 مليار بيضة

وأكد السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت الـ67 جنيه، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيهًا، موضحًا أنّ مصر تنتج في العام الواحد نحو 13 مليار بيضة، وأنّ هذا الإنتاج يكفي استهلاك المواطنين طوال العام.

نستورد ما يقرب من 12 مليون طن ذرة سنويا

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أنّه لا يمكن توقع الوقت الذي قد يهبط فيه سعر العلف، موضحا أن الدولة تستورد ما يقرب من الـ 12 مليون طن ذرة سنويًا، وما يقرب من الـ5 ملايين طن صويا سنويا.

أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة «سي إف سي للأعلاف والكيماويات» بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف فى أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة مكملات الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.