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انتخابات المصريين بالداخل

مظاهرات في أثينا للتنديد بجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:59 م | السبت 16 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بخروج مظاهرات في أثينا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم نرمين عفيفي