مظاهرات في أثينا للتنديد بجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 02:59 م | السبت 16 ديسمبر 2023 الأوضاع في غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بخروج مظاهرات في أثينا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «التحالف الوطني»: مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية أكبر قدر من سكان غزة قائد لواء جولاني الإسرائيلي الأسبق: خسرنا ربع قواتنا في معارك غزة برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يتضورون جوعا عدد الشهداء في غزة يقترب من 19 ألفا أثينا العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي