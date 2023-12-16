أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية أكبر قدر من سكان غزة

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن صعوبة الأوضاع المعيشية أو الصحية في قطاع غزة أمر متعمد وممنهج من الجانب الإسرائيلي، الذي ينفذ سياسة الأرض المحروقة، من خلال عمليات القتل المباشرة أو الإبادة الجماعية، لتصفية أكبر قدر من السكان.

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تعمل على حرمان ما تبقى من عمليات الإبادة الجماعية، سواء من الجرحى أو المصابين أو حتى المدنيين، من التمتع بكافة المقومات، التي تجعلهم يستمرون على قيد الحياة، مما يجبر سكان غزة على مغادرة الأرض، بسبب الظروف الصعبة واستحالة البقاء على قيد الحياة.

رامي عاشور: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، لذلك فإن مصر تصر على إدخال المساعدات لأهالي غزة، حتى تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، وإظهار ما يحدث أمام المجتمع الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودخول المساعدات إلى السكان.

أمريكا تستخدم حق الفيتو لدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق

ولفت «عاشور» إلى أن أمين العام المتحدة، يطالب مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو لدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق.