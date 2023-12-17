لمحبي العدس.. احذروا تناوله في وجبة الإفطار لهذه الأسباب

مع حلول فصل الشتاء وانتشار الأطعمة التي تساعد على الشعور بالدفء، يتناولها البعض في وجبة الإفطار، رغبة في الحصول على التدفئة اللازمة، من أبرزها مشروب العدس.

أهمية العدس

وتعد وجبة العدس من الأكلات الشعبية لدى كثير من الشعوب العربية، نظرا لطعمه الشهي وفوائده الغذائية وانخفاض ثمنه، إضافة إلى سهولة تحضيره، وبحسب خبراء التغذية فإن العدس من أفضل مصادر البروتين منخفضة الدهون، ولكن هل يعني ذلك إمكانية تناوله في الصباح كوجبة إفطار؟

العدس على الإفطار

الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، بدأت حديثها لـ«الوطن» بالتأكيد على أن العدس له العديد من الفوائد الصحية، فهو من الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، وتناوله بشكل يومي يقوي الجسم ويحسن الصحة بشكل عام.

ولكن تناول العدس في الصباح عند الفطور على معدة فارغة له خطورة بالغة لأنه قد يسبب الشعور بـ«الحرقان» في فم المعدة، ولكن قد يمكن تناوله في الفطور كشوربة دون إضافات لتصبح خالية من الدهون وأقل ضررا.

وتابعت أستاذ التغذية بأنه من الأفضل عند تناول العدس أن يكون كوجبة للغداء وليس كوجبة فطور على الريق، وحسب تعبيرها «العدس من الوجبات المهمة جدا نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية وبروتينات عديدة منها احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الضروري لصحة العضم والعضلات بالإضافة لاحتوائه على ألياف غذائية تساعد على حركة الأمعاء».

وحذرت «شعير» مرضى اختلال وظائف الكلى والفشل الكلوي من تناول العدس نهائياً، أما أصحاب أمراض القلب يمكن أن يتناولوا العدس ولكن بحظر وكميات قليلة.