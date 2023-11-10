تراجع أسعار 5 سلع أساسية بالأسواق اليوم الجمعة.. منها العدس والزيت

شهدت أسعار عدد كبير من المواد الغذائية الأساسية انخفاضا، اليوم الجمعة 10-11-2023، في الأسواق المحلية، أبرزها الفول والعدس المعبأ والبطاطس والزيت والدقيق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز السلع والمواد الغذائية التي شهدت تراجعًا في أسعارها اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات أسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب البوابة، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت اليوم الجمعة، تراجعًا بنحو 4.4%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 37.36 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأة

ووفقا للبوابة، فإن أسعار العدس المعبأة صحيح شهدت اليوم الجمعة ، تراجعا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 3.15% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 47.1 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأ

وأوضحت البوابة، أن أسعار الدقيق المعبأ شهدت اليوم الجمعة في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل طفيف، إذ تراجع السعر بنحو 2.24% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 22.66 جنيه للكيلو.

أسعار زيت عباد الشمس

كما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس اليوم الجمعة بشكل ملحوظ، في الأسواق المصرية، بنحو 3.77%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 61.27 جنيه تقريبا.

تراجع أسعار البطاطس

كما انخفضت أسعار البطاطس اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، بنحو 4.07%، إذ سجل متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 17.68 جنيه تقريبًا.