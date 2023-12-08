ناكله ولا مناكلوش.. ايه العلاقة بين تناول العدس والإصابة بنزلة برد؟

العدس واحد من أهم الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات، فهو أكلة تبعث على الشعور بالدفء، ويفضل الكثيرون تناوله في فصل الشتاء، كما يحتوى العدس على بعض العناصر التي تعزز الجهاز المناعي، ونتيجة لذلك يتسائل البعض، هل توجد علاقة بين تناول العدس والإصابة بنزلة البرد؟.

وفي هذا الشأن قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن تناول العدس خاصة خلال برد الشتاء مفيد للغاية، حيث يساعد على اكتساب الدفء بالإضافة إلى كونه غني بالبروتين، ويفيد المصابين بنزلات البرد.

فوائد تناول العدس

ويحتوي العدس على فيتامين B6، وأثبتت الدراسات الحديثة أن نقص هذا الفيتامين يؤثر سلباً على المناعة، كما أنه يقلل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية، ويقلل من نمو ونضج الخلايا المناعية والعديد من الموصلات العصبيّة الأخرى، مثل الأدرينالين والنورأدرينالين، والهيستامين الذي يشارك في الاستجابات المناعية.

الوقاية من أمراض القلب

يقي العدس من أمراض القلب، نظرا لاحتوائه على الفوليت والماغنيسيوم والألياف، كما أنه مصدر غني بالحديد الذي يساعد على تكوين مادة الهيموجلوبين التي تحمل الأكسجين وتوصله من الرئتين إلى خلايا الجسم وفقا لما ذكره استشاري المناعة، مشيرا إلى أن العدس يحتوي على البروتينات بنسبة 25% مثل اللحوم والأسماك ما يفيد في بناء أنسجة الجسم.

يوفر العدس أربعة أحماض أمينية تفيد العضلات والمناعة، وهم حمض التريبتوفان لإنتاج هرمون السيروتونين وهرمون السعادة الذى ينظم عملية النوم والمزاج والسعادة والسرور، وحمض الليوسين الذي يعمل على تكوين بروتينات العضلات و وأيضا يحتوي على حمض الثريونين الذى يسبب نقصه فقدان الجلد الحيوية ونقص المناعة، بالإضافة إلى حمض الفينيل ألانين الذى يسبب نقصه بطء النمو والخمول والضعف العام.