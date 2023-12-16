«القاهرة» تستعد لانطلاق ماراثون زايد 30 ديسمبر الجاري

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الاستعداد لماراثون زايد على مستوى القاهرة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر انطلاق الماراثون في 30 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية.

أعداد المسجلين

وفي سياق متصل، عقد الدكتور سيد حُزين، وكيل الوزراة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اجتماعا مع مديري المراكز بديوان عام المديرية للوقوف على أعداد المسجلين بماراثون زايد بالعاصمة الإدارية، حيث اطلع على أعداد المسجلين بمراكز الشباب وحثهم على المزيد، بجانب الإعلان عن الماراثون بالهيئات الشبابية والرياضية بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي من أجل الانضمام إلى هذا الحدث الرياضي.

ممارسة الرياضة

من جانبه قال دكتور سيد حُزين، وكيل الوزارة، إن المشاركة بالماراثون تعد رسالة إلى جيل الشباب في مصر بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على المشاركة في الفعالىات الرياضية المختلفة، وتأتي إقامة ماراثون زايد في العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة هامة في دعم الثقافة الرياضية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع.

وأوضح أن الماراثون يتضمن مسارات متنوعة تناسب جميع المشاركين، بدءًا من المحترفين وصولاً إلى المبتدئين، وماراثون زايد يمثل فرصة رائعة للمجتمع الرياضي للتجمع والتنافس والتعرف على أشخاص جدد.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن بدء عملية التسجيل للمشاركة في ماراثون زايد، والذي من المنتظر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة في 30 ديسمبر الجاري.