«الصحة»: افحص نسبة السكر بالدم إذا شعرت بالعطش والتبول والصداع الزائد

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها بشأن أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، مؤكدة أنه يعتبر مقدمو الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد عن 180 مجم / ديسيلتر هي ارتفاع نسبة السكر في الدم ومع ذلك ، لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

وحذرت وزارة الصحة والسكان مرضي السكر من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل؛ لذلك من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

• زيادة العطش أو الجوع الزائد.

• كثرة التبول.

• صداع أو عدم وضوح الرؤية.

الكشف المبكر بحملة 100 يوم صحة مجانا

وأشارت وزارة الصحة والسكان حملة 100 يوم صحة توفر كافة الخدمات الصحية بشكل مجاني من الفحص والعلاج، لافتة الى أن الحملة توجد في كافة الوحدات الصحية ويصل عددها الى أكثر من 5000 الاف وحدة وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في حال الرغبة في الكشف وهو مهم ، حيث يساعد في رفع معدلات الشفاء من الأمراض خاصة في المراحل الأولى له، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.