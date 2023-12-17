أوراق وطريقة التقديم لمعادلة الشهادات العلمية من «الأعلى للجامعات»

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية «دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس»، ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

معادلة الشهادات العلمية

وقال المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، إنه بعد إتمام خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، يجب أن يتم إرسال الآتي عن طريق خدمة البريد السريع «البريد السريع المصري EMS - DHL - Aramex - Fedex»، وتتمثل في «أصول المستندات المطلوبة مستوفية التصديقات، أو صورة طبق الأصل من الأوراق مستوفية التصديقات ومختومة بختم صورة طبق الأصل، وإيصال سداد المصروفات في حالة إيداع نقدي في بنك مصر، أو إيصال الدفع المطبوع من النظام الإلكتروني في حالة الدفع الالكتروني، وتقرير الطلب المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة.

وتابع المجلس، أن ذلك يأتي وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات.