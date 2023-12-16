أفضل الأماكن للاحتفال برأس السنة في القاهرة والجيزة.. «خروجة على قد الإيد»

يهتم العديد من سكان القاهرة والجيزة بمعرفة أماكن للخروج والاحتفال في رأس السنة الجديدة دون دفع تكلفة كبيرة، وذلك لقضاء الوقت اللطيف سواء مع الأسرة أو الأصدقاء، وتوثيق اللحظات السعيدة بالتقاط الصور التذكارية، إلى جانب استمتاع الأطفال باللعب والتنزه ومشاهدة المناظر الخلابة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم الأماكن المناسبة للاحتفال والتنزه في رأس السنة الجديدة، بالقاهرة والجيزة.

حدائق عامة

يفضل الكثير من المواطنين الخروج في الحدائق العامة، خصوصا العائلات التي لديها أطفال لكي يستطيع الأطفال اللعب والاستمتاع، ونعرض لكم أشهر الحدائق كما يلي:

حديقة الأزهر

تقع الحديقة بشارع صلاح سالم خلف حي الحسين، وتحتوي على منطقة البحيرة حيث تصطف بعض المطاعم عليها، وتستطيع دخولها بتذكرة بقيمة 25 جنيها لفوق سن 12 سنة من السبت إلى الخميس، والأطفال فوق سن 4 سنوات بتذكرة بقيمة 15 جنيها.

الحديقة اليابانية

تقع بشارع محمد مصطفى المراغي، بجوار موقع مترو حلوان، ويمكن للزائرين قضاء وقتا ممتعا بها، من خلال بعض الأنشطة مثل ركوب القوارب المائية بالبحيرة والقنوات الصغيرة، كما يوجد في الحديقة أنشطة موسيقية وفرق تعزف المقطوعات التاريخية من الطراز الياباني، وتستطيع دخولها بتذكرة بقيمة 10 جنيهات لجميع الفئات وكل الأعمار.

حديقة الحرية

تقع الحديقة بالقرب من شارع التحرير وحي الزمالك، في قلب محافظة القاهرة، ما يجعلها المكان المناسب للتنزه، وقضاء والقت الممتع، وذلك لسهولة الوصول إلى المكان، كما تتميز الحديقة بالوقوع بالقرب من نهر النيل، فيستطيع الزوار الاستمتاع بالجو اللطيف، ودخول الحديقة بتذكرة بقيمة 10 جنيهات لجميع الفئات وكل الأعمار.

المولات

يفضل الكثير من المواطنين الخروج في رأس السنة بالمولات للتسوق والاستفادة بالخصومات والتخفيضات بمناسب حلول العام الجديد، ونعرض لكم بعض هذه المولات وطريقة الوصول إليها، كما يلي:

مول كايرو فيستيفال

خروجة لن تكلفك كثيرا غير ثمن المواصلات، وتستطيع الحصول على صور تذكارية جميلة في ظل أجواء رأس السنة، يمكن الوصول إلى المول بواسطة المترو من خلال النزول في محطة المنيب، ثمّ الركوب من موقف أتوبيس التجمع الخامس، والنزول مباشرة أمام المول.

مول العرب

يحتوي على عدد من المحلات التجارية وشركات الاتصالات ودور السينما، وأماكن الألعاب والرياضة والبنوك، ونافورة راقصة وصالة مطاعم كبيرة، ومجالات أخرى كثيره عالمية ومحلية، وجراج كبير يسع سيارات كثيرة، ويمكن الوصول إليه من ميدان التحرير عبر استقلال أتوبيس أكتوبر والنزول أمام المول.

مول مصر‏

مول ومركز تجاري ضخم، يقع بمدينة السادس من أكتوبر، وتستطيع الوصل إليه من ميدان الجيزة، عبر استقلال إحدى وسائل المواصلات المتجهة إلى 6 أكتوبر، ومن ثمّ النزول عند مول مصر.