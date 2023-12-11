موعد عرض فيلم «أنا وابن خالتي» في موسم رأس السنة

ينطلق عرض فيلم «أنا وابن خالتي» للمنافسة على شباك تذاكر الإيرادات بموسم رأس السنة 2024، يوم 4 يناير المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي.

أحداث فيلم أنا وابن خالتي

وتتناول أحداث الفيلم مغامرة بطلي الفيلم وهما سيد رجب وبيومي فؤاد، حيث يجسد الأول شخصية رجل أعمال ييعود من الخارج بعد سنوات قضاها بالخارج لتبدأ رحلته مع المفارقات، ويجسد بطل الفيلم الثاني شخصية اسماعيل وهو مالك لإحدي ورش الخراطة.

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، وآخرين بالاضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبدالوهاب.

أفلام رأس السنة

وانطلق في الأيام الماضية عدة أفلام لاستقبال موسم أفلام رأس السنة 2024، وكان أولهم فيلم «بلوموندو»، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد رضوان، رحاب الجمل، وآخرين، بالاضافة لفيلم «شماريخ»، وهو من بطولة أمينة خليل، آسر ياسين، لافينا نادر، محمد ثروت، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي وآخرين من إخراج وتأليف عمرو سلامة.