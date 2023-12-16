أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية، والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأضاف «شعبان» في بيان، أنه يجرى عقد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية على مدار 4 أيام بداية من الثلاثاء 9 يناير حتى السبت 13 يناير.

جدول الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية

وحدد «شعبان»، جدول الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالدقهلية والذي جاء كالآتي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، واللغة الأجنبية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة 8 إلى الساعة 10:30 صباحا.

- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف وICT من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.