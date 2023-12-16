جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
04:58 م | السبت 16 ديسمبر 2023
ناصر شعبان
أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية، والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
وأضاف «شعبان» في بيان، أنه يجرى عقد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية على مدار 4 أيام بداية من الثلاثاء 9 يناير حتى السبت 13 يناير.
جدول الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالدقهلية
وحدد «شعبان»، جدول الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالدقهلية والذي جاء كالآتي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، واللغة الأجنبية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.
- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة 8 إلى الساعة 10:30 صباحا.
- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.
- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات من الساعة 8 إلى الساعة 9 ونصف لمدة ساعة ونصف وICT من الساعة 9:45 إلى 11: 15 لمدة ساعة ونصف.