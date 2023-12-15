جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تحديد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالدقهلية، للطلاب بالمدارس العامة ومدارس الصم وضعاف السمع ومدارس النور للمكفوفين.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي في الدقهلية

أشار «شعبان» في بيان، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بالدقهلية، تبدأ الثلاثاء 9 يناير 2024.

وجاء الجدول الخاص بالمدارس العامة كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير لمادة الرياضيات ومادة المهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير لمادة العلوم ومادة ICT.

- السبت 13 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للصم وضعاف السمع

وجاء جدول الصف السادس، في مدارس الصم وضعاف السمع كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير لمادة الرياضيات ومادة العلوم.

- الخميس 11 يناير لمادة اللغة الأجنبية ومادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للمكفوفين

وجاء جدول الصف السادس الابتدائي في مدارس النور للمكفوفين، بالفصل الدراسي الأول كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية ورقة أولى، ومادة اللغة العربية ورقة ثانية.

- الأربعاء لمادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية.

- الخميس 11 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية.

- السبت 13 يناير لمادة العلوم.