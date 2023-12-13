جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الإعدادية بالدقهلية.. تبدأ 9 يناير

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، والتي تبدأ 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوع.

وحدد« شعبان»، في بيان، جدول ومواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الجبر والإحصاء.

- يوم الخميس 11 يناير.. مادة العلوم.

- يوم الأحد 14 يناير.. مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 17 يناير.. مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية

وتضمن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية الآتي:

- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية.

- يوم السبت 12 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 15 يناير.. مادة العلوم.

- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادة الهندسة.

- يوم الأربعاء17 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالدقهلية ما يلي:

- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.