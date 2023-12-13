جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الإعدادية بالدقهلية.. تبدأ 9 يناير
كتب:
آية حسنين
08:18 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
ناصر شعبان
أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، والتي تبدأ 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوع.
وحدد« شعبان»، في بيان، جدول ومواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية كالآتي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الجبر والإحصاء.
- يوم الخميس 11 يناير.. مادة العلوم.
- يوم الأحد 14 يناير.. مادة الهندسة.
- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادتا الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.
- يوم الأربعاء 17 يناير.. مادة اللغة العربية.
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية
وتضمن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية الآتي:
- يوم الأربعاء 10 يناير.. مادة اللغة العربية.
- يوم السبت 12 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.
- يوم الاثنين 15 يناير.. مادة العلوم.
- يوم الثلاثاء 16 يناير.. مادة الهندسة.
- يوم الأربعاء17 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية
وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالدقهلية ما يلي:
- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.
- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.
- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.