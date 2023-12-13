سقوط أمطار غزيرة في مدينة المنصورة.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق مصحوبة بهواء بارد ورياح شديدة، مع وجود تكاثر في السحب والغيوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في نطاق المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار وتفعيل وتشغيل غرفة الأزمات الرئيسية داخل ديوان المحافظة وربطها بغرف الأزمات الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي مشكلة أو معوقات وسرعة حلها على الفور وتلبية احتياجات المواطنين والنزول بشكل ميداني في الشوارع وتفقدها والميادين والاستماع للمواطنين وفي حال وجود شكوى في منطقة ما يتم التعامل معها بشكل جذري وحلها في أسرع وقت ممكن.

إصلاح أعمدة الإنارة وجمع الكابلات

كما كشفت محافظة الدقهلية أنه تم الدفع بعدد من سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار وشفط التجمعات من على جانبي الطريق ورفع الإشغالات لتيسير حركة المرور والحد من الزحام والتكدس في الشوارع وتطهير البالوعات، وإصلاح أعمدة الإنارة وجمع الكابلات والوصلات الكهربائية.