استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي بكنيسة في غزة

استشهدت أم وابنتها، اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

دبابات الاحتلال

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.

وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من المسيحيين في غزة، لإخلاء الكنيسة.

قوات الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وفي 19 أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما أسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.