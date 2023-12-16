علم الاحتلال الإسرائيلي في فصل دراسي بأمريكا يثير ضجة

ألقي القبض على مُدرس في مدرسة إعدادية في جورجيا الأمريكية، الأسبوع الماضي بعد أن أخبر عدة شهود السلطات أنه هدد بقطع رأس الطالبة البالغة من العمر 13 عامًا بعد اعتراضها على علم الاحتلال الإسرائيلي المعلق في فصله الدراسي، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

تهديدات إرهابية وقسوة على الأطفال

واتهم بنجامين ريس، مدرس الصف السابع البالغ من العمر 51 عامًا في مدرسة وارنر روبينز، بتهديدات إرهابية وقسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة، وفقًا لتقرير حادث صادر عن مكتب شرطة مقاطعة هيوستن، والذي يسرد أكثر من 20 شاهدا.

جميع الموظفين مطالبون بالالتزام بمدونة أخلاقيات

وفي بيان، قالت منطقة مدارس مقاطعة هيوستن، إن جميع الموظفين مطالبون بالالتزام بمدونة أخلاقيات المعلم، وأن انتهاك أو اتهام أحدهم سيؤدي إلى إجراء تحقيق.

وقال البيان: «بينما لا يمكننا مناقشة مسائل محددة تتعلق بالموظفين، يمكننا أن نشارك أن ريس لم يكن في حرم مدرسة وارنر روبينز المتوسطة منذ 7 ديسمبر 2023»، مؤكدًا أن سلامة ورفاهية طلابنا وموظفينا هي أولويتنا الأولى.