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علم الاحتلال الإسرائيلي في فصل دراسي بأمريكا يثير ضجة

كتب:

أحمد عادل موسى
11:01 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
فصل دراسي

فصل دراسي

ألقي القبض على مُدرس في مدرسة إعدادية في جورجيا الأمريكية، الأسبوع الماضي بعد أن أخبر عدة شهود السلطات أنه هدد بقطع رأس الطالبة البالغة من العمر 13 عامًا بعد اعتراضها على علم الاحتلال الإسرائيلي المعلق في فصله الدراسي، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

تهديدات إرهابية وقسوة على الأطفال

واتهم بنجامين ريس، مدرس الصف السابع البالغ من العمر 51 عامًا في مدرسة وارنر روبينز، بتهديدات إرهابية وقسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة، وفقًا لتقرير حادث صادر عن مكتب شرطة مقاطعة هيوستن، والذي يسرد أكثر من 20 شاهدا.

جميع الموظفين مطالبون بالالتزام بمدونة أخلاقيات

وفي بيان، قالت منطقة مدارس مقاطعة هيوستن، إن جميع الموظفين مطالبون بالالتزام بمدونة أخلاقيات المعلم، وأن انتهاك أو اتهام أحدهم سيؤدي إلى إجراء تحقيق.

وقال البيان: «بينما لا يمكننا مناقشة مسائل محددة تتعلق بالموظفين، يمكننا أن نشارك أن ريس لم يكن في حرم مدرسة وارنر روبينز المتوسطة منذ 7 ديسمبر 2023»، مؤكدًا أن سلامة ورفاهية طلابنا وموظفينا هي أولويتنا الأولى.

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