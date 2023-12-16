تأجيل افتتاح مهرجان التحطيب بالأقصر بعد إعلان الحداد على أمير الكويت

تقرر تأجيل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، لتقام في الثامنة مساء الاثنين المقبل، في ساحة أبو الحجاج بالأقصر.

يأتي ذلك في ضوء إعلان حالة الحداد العام لرحيل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتفعيلا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.